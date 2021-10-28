Журналисты узнали о попытке госпереворота во Франции в 2021 году

Одной из главных целей для захвата называют Елисейский дворец Фото: REUTERS

Экс-депутат партии "Демократическое движение" Реми Дайе в 2021 году планировал совершить государственный переворот во Франции и захватить власть в стране, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на информацию следствия.

По данным издания, задержанный ныне француз создал "террористическое сообщество" с разветвленной сетью филиалов по всей стране, в которое входили десятки участников. "Военным" крылом организации руководил 63-летний подполковник в отставке.

Как считают следователи, в Дайе планировал устроить беспорядки во Франции и спровоцировать силовиков на применение оружия, после чего приступить к вооруженному захвату власти. Для этого он собирался оснастить своих сторонников полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой.

Первоочередными целями были Елисейский дворец, здания парламента, МВД и министерства вооруженных сил, а также одно из средств массовой информации, через которое можно было бы вести пропаганду.

Адвокат Реми Дайе отрицает причастность подзащитного к попытке госпереворота.

"Реми Дайе только призывал из Малайзии к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести", - заявил юрист.