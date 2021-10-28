На Украине установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

За сутки COVID-19 был диагностирован у 26 071 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 26 октября, Украина обновила рекорд по количеству заболевших коронавирусом в сутки. В стране было зафиксировано 26 071 новых случаев COVID-19, сообщил Минздрав.

Как отмечает ведомство в сообщении в Facebook, среди всех случаев заражения в сутки 1830 приходится на детей, еще 477 - на медработников. Также было госпитализировано 5 366 человек, 10 006 выздоровели, 576 скончались от осложнений.

Как сообщили в Минздраве, также за сутки 26 октября был обновлен рекорд по числу вакцинированных - были привиты почти 292 тысячи граждан. Всего за время пандемии на Украине зафиксировано более 2,85 млн случаев коронавируса. Из них более 2,411 млн выздоровели, 66 204 человека скончались от осложнений.

Как ранее писал сайт kp.ru, регионы страны разделены по уровню заболеваемости. С 18 октября "красными", то есть самыми тяжелыми, стали крупные области: Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Одесская. И это при том, что еще с сентября вся страна получила "желтый" статус.