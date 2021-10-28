ФСБ ликвидировала члена ИГ*, готовившего теракты в Мурманской области

Силовики ликвидировали террориста, когда он начал отстреливаться Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Силовики уничтожили террориста, готовившего атаки на военные объекты в Мурманской области по заданию запрещенного в России движения "Исламское государство"*. Об этом сообщает пресс-служба Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в четверг, 28 октября.

Операция проведена в Кандалакше. Спецслужбы накрыли местного жителя, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника. Террорист оказал активное сопротивление при задержании, отстреливаясь из огнестрельного оружия и был уничтожен. Во время операции никто из гражданских и силовиков не пострадал.

В тайнике у члена ИГ* нашли бомбу, компоненты взрывного устройства, холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы и средства конспиративной связи.

Как ранее писал сайт kp.ru, ФСБ России предотвратила теракт на территории Ставропольского края. сторонник ИГ* планировал взорвать самодельную бомбу на объектах транспортной инфраструктуры, его задержали. При обыске у террориста изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывчатого устройства.

* Запрещенная в России террористическая организация