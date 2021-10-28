Опрос: Около 48% россиян приходилось выходить на работу несмотря на болезнь

Отмечается, что каждый четвертый работодатель стимулирует своих сотрудников болеть дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов из всех округов России и выяснили, что каждому второму россиянину (48%) приходилось выходить на работу несмотря на болезнь. При этом, 52% опрошенных ни разу не приходили на работу больными. Об этом в четверг, 28 октября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Чаще всего работники так поступали из-за производственной необходимости (36%), ощутимые финансовые потери в случае оформления больничного (24%) и запланированные важные дела на работе (22%). В 13% случаев россияне приходят на работу с недомоганием, потому что их работодатель не приветствует больничные, а пять процентов - из чувства ответственности.

Отмечается, что каждый четвертый работодатель стимулирует своих сотрудников болеть дома, выплачивая заболевшим сверх того, что положено по законодательству(17%), еще 8% компаний предлагают сотруднику работать удаленно.

Ранее сообщалось, что почти 37% граждан за время пандемии перешли в другую сферу деятельности. Главной причиной подобного решения респонденты назвали проблемы с выплатами зарплаты, сообщает Life.ru

Напомним, 28 октября в Москве и Московской области стартовал период нерабочих дней в связи с осложнением ситуации с пандемией коронавируса, рассказывает RT.