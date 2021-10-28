Володин предложил подумать о переводе непривитых депутатов Госдумы на удаленку

Вячеслав Володин / Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал нижнюю палату парламента выработать предложения о переводе непривитых депутатов на удаленный формат работы. Соответствующее заявление спикер Госдумы сделал в четверг, 28 октября, во время дискуссии по антиковидным мерам. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, до всех госслужащих аппарата нижней палаты парламента и помощников депутатов следует довести информацию о необходимости пройти вакцинацию, уточнил Володин.

"Приняли решение по аппарату Государственной думы, помощникам депутатов: сегодня его реализует руководитель аппарата - государственные служащие должны сделать прививки, по-другому не получится", - уточнил Володин.

Как ранее писал сайт kp.ru, зампред парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что поддерживает идею участия популярных блогеров с многомиллионной аудиторией в пропаганде вакцинации от коронавируса.