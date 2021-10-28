Путин заявил, что позиции России и государств АСЕАН близки по ключевым проблемам

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Позиции России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым проблемам во многом близки, и сейчас есть реальные возможности активизировать совместное сотрудничество во многих сферах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите АСЕАН.

"Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки, - констатировал российский лидер. - Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве".

Путин отметил, что сейчас существует реальная возможность активизировать сотрудничество России и стран АСЕАН. В числе сфер, где можно улучшить сотрудничество, российский лидер назвал безопасность, восстановление экономики после пандемии, торговлю и гуманитарные контакты.

Как ранее писал сайт kp.ru,министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 27 октября, заявил журналистам, что планы НАТО по распространению миссии на Индо-Тихоокеанский регион – это опасные игры, и Россия сделает все, чтобы противостоять этому.