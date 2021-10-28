Российские власти перезапустят информационную кампанию по вакцинации

Эксперты предлагают провести для граждан более четкую логическую связь между прививкой и снятием ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские власти планирую перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Какое именно управление Администрации президента будет отвечать за этот вопрос - пока неизвестно, пишет "Коммерсант".

По данным источников издания, обсуждение новой информационной кампании началось после соответствующего поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Пока единая концепция управления этой повесткой еще не была окончательно сформулирована. Однако уже известно, что власти планируют активнее бороться с противниками вакцинации.

Нынешнюю информационную кампанию в АП оценили как слишком агрессивную и негативную. В частности потому, что Москве было уделено гораздо больше внимания, чем регионам.

Опрошенные изданием эксперты при этом предлагают провести для граждан более четкую логическую связь между прививкой и снятием ограничений. Также, по опыту других стран, можно воспользоваться именными приглашениями на прививку.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня» прошел Круглый стол на тему: "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты-государство-общество". Эксперты обсудили эффективность мер против распространения коронавируса, которые принимают правительства разных стран.