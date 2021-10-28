Мишустин заявил, что российские ученые работают над новыми вакцинами от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о разработке российскими учеными новых препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом глава правительства рассказал в четверг, 28 октября, в ходе видеообращения к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Мишустин отметил, что коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием для здравоохранительной системы. И правительство делает все возможное, чтобы оказать поддержку.

"Благодаря отечественным ученым и исследователям у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин. Разрабатываются новые препараты", - сообщил Мишустин, поблагодарив всех работников системы здравоохранения за их работу.

Как ранее писал сайт kp.ru, иммунизация "Спутником V" и ревакцинация назальным препаратом должна защитить не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.