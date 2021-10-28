В России за время пандемии спрос на онлайн-тренировки вырос на 533%

Специалисты также отмечают возросший в шесть раз интерес к онлайн-урокам вождения и на курсы профессиональной подготовки в четыре раза Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе платформы "Авито Услуги" рассказали, что в России на 533% вырос спрос на спортивные тренировки и уроки танцев онлайн за время пандемии. Об этом в четверг, 28 октября 2021 года сообщает "Газета.ru".

"В первый локдаун переход в онлайн для тренеров и их учеников стал вынужденной мерой, но впоследствии многие россияне оценили преимущества занятий дома и уже не вернулись в залы", - рассказали в компании.

Специалисты также отмечают возросший в шесть раз интерес к онлайн-урокам вождения и на курсы профессиональной подготовки в четыре раза.

Эксперт по технологиям Владимир Статут рассказывал, какие спортивные тренажеры для дома покупать не стоит. Среди таких, специалист отмечает многофункциональные силовые тренажеры, передает телеканал "360".

Ранее "Российская газета" рассказывала, что в первом полугодии 2021 года россияне купили в интернете вдвое больше лекарств, чем за аналогичный период прошлого года. За год транзакций по покупке лекарств в интернете стало больше на 101%, причём средний чек вырос на 3% - до 4110 рублей.