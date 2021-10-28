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Здоровье28 октября 2021 11:35

В России за сутки от коронавируса умерли 1 159 человек - максимум с начала пандемии

В общей сложности в стране скончались 235 057 пациентов ковидных госпиталей
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В России фиксируют максимум смертности среди больных коронавирусом уже не первый день

В России фиксируют максимум смертности среди больных коронавирусом уже не первый день

Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавирусной инфекции. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 1 159 летальных случаев.

Таким образом, по состоянию на четверг, 28 октября, жертвами коронавируса в России стали 235 057 человек.

Предыдущий максимум установлен днем ранее, в среду, 27 октября, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за сутки в России было зафиксировано 1123 смерти от COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.

Напомним, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация "Спутником V" и ревакцинация назальным препаратом должна защитить не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом.