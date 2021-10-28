«К 2030 году может появиться ещё 24 миллиона «зелёных» рабочих мест»: представители бизнеса рассмотрели карьеру сотрудников через призму экопрофессий будущего

Согласно исследованиям проекта «Атлас новых профессий» одним из ключевых надпрофессиональных навыков в будущем станет экологическое мышление.

Это значит, что сотрудник компании на любой позиции должен будет всегда оценивать не только экономическую, маркетинговую и другие составляющие, но и экологические риски, последствия. Переход к «зелёной» экономике неизбежно приведёт к потере 6 миллионов рабочих мест.

Поэтому сотрудникам компаний уже сейчас рекомендуют развивать свои навыки экологического мышления, получать дополнительные знания и новый опыт, чтобы в будущем не уступать по своим компетенциям другим специалистам. Об этом говорили на паблик-токе «Карьера через призму экопрофессий будущего» на онлайн-конференции.

На дискуссионной площадке выступили государственные, коммерческие и некоммерческие организации, социальные предпринимателями и эксперты научного сообщества. Организатором встречи выступил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

- Вопросы экологического образования и просвещения должны быть в международной повестке, стать приоритетными при реализации национальных проектов в области экологии и охраны окружающей среды. Кроме того, необходимо развивать и поддерживать отрасли и технологии, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду. Для достижения этих целей ежегодно требуется приток квалифицированных кадров и рост общей экологической культуры населения не только Москвы, но и всей страны в целом, - говорит Денис Алексеев, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Эксперты в сфере устойчивого развития отметили, что за 4 года прирост эко-вакансий увеличился в 2,5 раза. А по прогнозам исследователей к 2030 году в мире может появиться ещё 24 миллиона «зелёных» рабочих мест.

Только за 2021 год экологических профессий стало на 8% больше, чем в прошлом. На данный момент на сервисах по поиску работы размещено более 80 вакансий в сфере устойчивого развития.

Наибольшее количество рабочих мест в данной сфере характерно для Москвы, на втором месте - Санкт-Петербург, далее идут регионы. Среди актуальных экопрофессий в компаниях: менеджер социальных программ, специалист по внешним коммуникациям, по корпоративной социальной ответственности, по корпоративной культуре.

В будущем будут развиваться такие сферы, как экологическое образование и просвещение (специалист по экопросвещению), инженерная экология (инженер-эколог), городское планирование (специалист по «зелёному» строительству), научная деятельность и исследования (эколог биолог), экологический менеджмент (эколог юрист).

Стоит отметить, что устоявшейся терминологии в наименовании специалистов экопрофессий нет, как в других отраслях. Искать можно так: например, менеджер по КСО, устойчивому развитию.