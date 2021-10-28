Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 12:02

Подозреваемый в распространении видео с пытками заключенных под Саратовом заочно арестован

Также против него возбуждено уголовное дело
Наталья Смирнова
Комментарии (27)Комментарии (27)(27)
СК проверяет информацию о якобы имевших место издевательствах над заключенными в тюремной больнице

СК проверяет информацию о якобы имевших место издевательствах над заключенными в тюремной больнице

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд заочно арестовал Сергея Савельева - бывшего заключенного саратовской тюремной больницы, который, как предполагают следователи, передал порталу Gulagu.net видеозаписи с пытками арестантов в исправительном учреждении. Также против него возбуждено уголовное дело.

"Было вынесено постановление об избрании меры пресечения Савельеву в виде заключения под стражу на срок два месяца на момент его фактического задержания", - сообщил собеседник ТАСС в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова.

Также против Савельева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как ранее писал сайт kp.ru, следственное управление Следственного комитета по Саратовской области начало проверку новых сообщений о якобы имевших место издевательствах над заключенными в местной тюремной больнице. СК при этом возбудил несколько уголовных дел после сообщений о пытках заключенных под Саратовом.