Председатель КС предупредил об опасности вторжения в права человека в условиях пандемии

Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин Фото: Артем КИЛЬКИН

В условиях террористических угроз и пандемии, а также социально-экономических и экологических кризисов существует опасность произвольного вторжения в сферу прав человека, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Его мнение приводит "Российская газета".

По словам Зорькина, такую возможность дает 3 часть 55 статьи Конституции РФ, в которой говорится, что "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

"Такая общая формулировка таит в себе опасность неоправданно широкого толкования", - констатировал Зорькин.

Руководитель Конституционного суда России отметил, что для уменьшения риска существует 2 часть 55 статьи Конституции РФ, которая запрещает издавать законы, которые умаляют или отменяют права граждан. При этом под умалением подразумевается принижение значения, а не ограничение, пояснил Зорькин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин освободил от должности детского омбудсмена Анну Кузнецову в связи с её избранием в Госдуму. Новым Уполномоченным по правам детей в РФ стала Мария Львова-Белова.