Мурашко призвал не выдавать медотвод людям без прямых противопоказания к вакцинации от коронавируса

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко призвал медиков не выдавать медицинский отвод людям без прямых противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Подчас я сталкиваюсь с совершенно абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое, — рассказал российский министр.

Мурашко отметил опасную тенденцию в России, где темпы вакцинации растут только после роста заболеваемости коронавирусом. Он уточнил, что нужно действовать на опережение.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 40 096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 8 440 человек. На втором месте Санкт-Петербург, в котором за тот же период выявили 3 186 заболевших, на третьем Московская область – там за 24 часа инфицировались 2 639 человек. Таким образом, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 8 392 697.