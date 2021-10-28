СК Белоруссии выясняет причину гибели в ИВС подозреваемого в убийстве семьи московского банкира

Основная версия следствия - суицид Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Следственный комитет (СК) Белоруссии проводит проверку по факту гибели 55-летнего подозреваемого в убийстве московского банкира Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе, - уточнили в СК. - В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство".

Как ранее писал сайт kp.ru, безжизненное тело мужчины, ожидающего депортации в Россию в связи с предъявлением обвинений в убийстве, обнаружили в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске.

Напомним, бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его супругу и их 8-летнего сына обнаружили мертвыми 26 октября в одной из башен элитного ЖК "Воробьевы Горы" в Москве. Взрослые скончались от ножевых ранений, а ребенок от удушения.