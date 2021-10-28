Премьер-министр Литвы признала провал стратегии денежных поощрений за прививки от коронавируса

Обещание поощрения не ускорило темпы вакцинации в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советник премьер-министра Литвы Живиле Гудлявичене рассказала, как продвигается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По ее словам, программа мотивации граждан сделать прививку в обмен на денежное поощрение не увенчалась успехом.

Правительство Литвы ранее решило выплачивать поощрительную премию в размере 100 евро всем гражданам страны старше 75 лет, которые сделали вакцину от COVID-19. Однако, по словам Живиле Гудлявичене, это не возымело ожидаемого эффекта.

Как пишет ТАСС со ссылкой на слова советника премьер-министра страны, ожидалось, что эта мера позволить ускорить темпы вакцинации в стране. Но этого не случилось и инициативу пришлось признать неудачной.

Как ранее писал сайт kp.ru, по текущей смертности на миллион человек в лидерах — Латвия, Румыния, Грузия, Литва. Россия на 19 месте (49 смертей на миллион), США на 28 месте ( 29 смертей на миллион).