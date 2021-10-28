Военный эксперт заявил, что США маловероятно смогут потопить Черноморский флот

Алексей Леонков сообщил, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние. Фото: Евгения ГУСЕВА

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что американские бомбардировщики B-1B Lancer, с помощью которых США обещают потопить Черноморский флот, устарели даже по их собственным меркам и напомнил о неудачной попытке США запуска крылатых ракет с территории Иордании по пригородам Дамаска. Тогда они были сбиты российскими ПВО.

"А ведь то, что стоит у сирийцев, - это только экспортный вариант, ПВО, размещенное у нас, более современное и качественное. Так что все, что к нам полетит, будет сбито, причем еще до того, как бомбардировщики выйдут на свои позиции, - сообщил эксперт.

Леонков добавил, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние.

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