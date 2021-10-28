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Политика28 октября 2021 12:38

Военный эксперт заявил, что США маловероятно смогут потопить Черноморский флот

Алексей Леонков сообщил, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Алексей Леонков сообщил, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние.

Алексей Леонков сообщил, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что американские бомбардировщики B-1B Lancer, с помощью которых США обещают потопить Черноморский флот, устарели даже по их собственным меркам и напомнил о неудачной попытке США запуска крылатых ракет с территории Иордании по пригородам Дамаска. Тогда они были сбиты российскими ПВО.

"А ведь то, что стоит у сирийцев, - это только экспортный вариант, ПВО, размещенное у нас, более современное и качественное. Так что все, что к нам полетит, будет сбито, причем еще до того, как бомбардировщики выйдут на свои позиции, - сообщил эксперт.

Леонков добавил, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние.

Ранее сообщалось, что ВВС США отправили истребители F-16 на остров Шемья на Аляске. Эксперт Дэвид Экс отметил, американцы специально перебросили самолеты в рамках тренировок на случай войны с Россией, передает "Свободная пресса"

До этого стало известно, что президента США Джозеф Байден пообещал новому премьер-министру Японии Фумио Кисида приверженность Вашингтона в защите спорных островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море, сообщает телеканал "360".