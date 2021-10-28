В Кремле опровергли информацию о "перезапуске кампании по вакцинации"

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о "перезапуске кампании по вакцинации" от коронавирусной инфекции.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти планирую перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Отмечалось, что обсуждение новой информационной кампании началось после соответствующего поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Пока единая концепция управления этой повесткой еще не была окончательно сформулирована. Однако уже известно, что власти планируют активнее бороться с противниками вакцинации.

- Эта информация не соответствует действительности, никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация. Информационная кампания — как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации и подхода наших соотечественников к этому вопросу. Она должна вестись на постоянной основе и в традиционных медиа, и в новых. Кампания есть и будет продолжаться, — заявил пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он добавил, что пандемия диктует "жесткие условия". В частности, непривившийся человек рискует умереть.