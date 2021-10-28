Песков сообщил, что решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решений об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не принималось. Власти следят за развитием ситуации.

- Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние, поэтому следим дальше, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 40 096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 8 440 человек. На втором месте Санкт-Петербург, в котором за тот же период выявили 3 186 заболевших, на третьем Московская область – там за 24 часа инфицировались 2 639 человек. Таким образом, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 8 392 697.