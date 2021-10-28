Кремлю неизвестны причины розыска Савельева, который обнародовал видео с пытками заключенных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Сергеем Савельевым - он правоохранители подали в розыск, а потом заочно арестовали бывшего заключенного саратовской тюремной больницы, который, как предполагают следователи, передал порталу Gulagu.net видеозаписи с пытками арестантов в исправительном учреждении.

Как сообщил Песков в ходе традиционной встречи с журналистами, Кремлю неизвестны причины розыска Савельева.

"Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. За причинами рекомендую обращаться в правоохранительные органы, это не наша прерогатива. Мы не планируем разбираться [в деле], это прерогатива правоохранительных органов", - заявил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, также против Савельева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Предполагается, что он передал правозащитникам видеоархив, где запечатлены пытки арестантов в саратовской областной туберкулезной больнице №1 регионального управления ФСИН.