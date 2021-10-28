В России штраф за выгул опасных собак без намордников составит до 5000 рублей

Те, кто будут выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка, могут заплатить штраф до 5000 рублей. Фото: REUTERS

Штраф в размере до 5000 рублей будет грозить россиянам за выгул без поводка и намордника собак потенциально опасных пород. Такая мера предусмотрена в проекте нового кодекса об административных правонарушениях, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Вот кого нельзя спускать с поводка. Это собаки породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, чистокровный алапахский бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Потенциально опасными считаются и метисы перечисленных пород.

Единственный случай, когда собаки этих двенадцати пород могут гулять без поводка – если хозяин выгуливает их на принадлежащей ему огороженной территории.

А вот какая история произошла летом в Новосибирске. Крупная собака едва не растерзала женщину с ребенком прямо в подъезде.