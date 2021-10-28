В России в три раза вырос спрос на костюмы и аксессуары к Хэллоуину

Самыми популярными образами оказались Чумной Доктор, эльфы, ведьмы и вампиры Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики компании Wildberries рассказали изданию Lenta.ru, что за последние две недели спрос на гримы, карнавальные костюмы, маски, бутафорию взлетел в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2021 году на покупку тематических костюмов к Хэллоуину россияне в среднем тратят на 20 процентов больше. Средняя стоимость костюма составила 1300 рублей. Продажи искусственной крови увеличились в 2,5 раза, искусственной паутины в 6 раз, а спрос на бутафорские клыки и вампирские зубы - в 3,5 раза.

Самыми популярными образами на Хэллоуин оказались Чумной Доктор, эльфы, ведьмы и вампиры.

Ранее сообщалось, что в американских школах начали запрещать костюмы из "Игры в кальмара" на Хэллоуин Администрация образовательных учреждений считает, что такие наряды несут агрессивное послание, передает Life.ru