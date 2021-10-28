В МИД РФ заявили, что другие страны должны сами понимать выгоду от долгосрочных контрактов по поставкам газа

Другие страны должны сами понимать выгоду от долгосрочных контрактов по поставкам газа, заявили в МИД РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что другие страны должны сами понимать выгоду от долгосрочных контрактов по поставках газа.

- Мы не можем никого заставлять идти на долгосрочные контракты, но наши контрагенты должны сами понимать выгоду этого вида сделок в условиях волатильности рынка. Большая часть контрактов сейчас носит долгосрочные характер, многие носят рыночный спотовый характер – это покупателям решать, что им выгоднее, на что они делают ставку - на рост рынка, на падение, на устойчивость, — цитирует Панкина РИА Новости.

Ранее цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевел примерно на 9% - до 950 долларов за тысячу кубических метров. Отметим, что рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда газ подорожал до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего так же резко упал в цене до 1260 долларов.