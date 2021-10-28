Киргизия предложила восстановить пассажирское ж/д сообщение с Россией

Пассажирское сообщение России и Киргизии через железную дорогу планируют восстановить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Киргизии заявили о намерении восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, которое прервалось из-за пандемии. С соответствующим предложением они обратились к РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций республики.

"Киргизская сторона представила график железнодорожных рейсов в Российскую Федерацию в том случае, если будет достигнута договоренность о снятии ограничений", - уточнили в ведомстве.

В частности, планируется возобновить рейсы Бишкек – Москва (дважды в неделю), Бишкек – Казань (раз в неделю) и Бишкек – Новосибирск (раз в восемь дней).

В министерстве уточнили, что так как транзитное движение осуществляется через Казахстан, то требуется также согласие этой страны на возобновление ранее действовавших пассажирских транзитных ж/д перевозок.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Израиля заявили, что въезд в страну для иностранных туристов может быть разрешен с 1 ноября. Основным критерием для разрешения являются документы о прививках вакцинами, которые признаны ВОЗ.

Попасть на территорию Израиля смогут иностранцы, привитые одной из шести одобренных Всемирной организацией здравоохранения: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, "Синовак", "Синофарм", а также Johnson & Johnson. Российская вакцина "Спутник V" в список пока не внесена, но такая возможность активно обсуждается.