Националисты призвали запретить выступления российских артистов на Украине

В Киеве националисты призвали запретить выступления российских артистов в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские националисты провели митинг, призывая минкульт страны запретить выступления российских артистов.

В мероприятии приняло участие не более десяти человек. Также митингующие потребовали "ограничить русскоязычный контент" в стране. Кроме того, националисты призвали ограничить выступления украинских артистов в России. Согласно их требованию, разрешать выступления можно только в том случае, если артист ответит «чей Крым».

К националистам выходил представитель министерства культуры, которому передали требования в письменном виде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан страны на запрет гастролей российских артистов по республике. Украинский лидер поручил проработать возможность реализации этой инициативы. Зеленский направил петицию премьер-министру страны Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Ивану Баканову с просьбой «проработать вопросы проработать внесенные предложения…в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора».