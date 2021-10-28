В МИД РФ заявили, что Россия не будет вести переговоры по газу во вред Молдавии

Россия не будет вести переговоры по газу во вред Молдавии, заявили в МИД РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил, что Россия не будет вести переговоры по поставкам газа во вред Молдавии.

- Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать, — цитирует Александра Панкина РИА Новости.

Ранее Молдавия заключила контракт о закупке газа у польской компании PGNiG. Пробный транш составит миллион кубометров топлива. Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника. По словам властей страны, они намерены оценить, насколько выгоден импорт от других поставщиков. Сообщается также, что перемены в поставщиках газа никак не отразятся на тарифах для потребителей в стране.