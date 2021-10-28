Правительство разрабатывает поправки, которые ускорят доставку товаров россиянам из-за рубежа

В рамках пилотного проекта будут создаваться бондовые склады Фото: Евгения ГУСЕВА

Доставка товаров из-за рубежа российским покупателям может стать быстрее. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, говоря про проект поправок в таможенное законодательство.

По словам главы правительства, поправки позволят ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов. Причем, как для граждан, так и для организаций, работающих в сфере электронной коммерции.

Мишустин отметил, что в рамках пилотного проекта в России будут создаваться бондовые склады. На них зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трех лет без таможенного оформления. Такие склады будут появляться в России уже с 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, В 2021 году доходы государства от пошлин, взимаемых с посылок из-за рубежа, выросли на 60%, сообщила сайту kp.ru на Международном Таможенном форуме замглавы ФТС России Елена Ягодкина. На середину октября в бюджет перечислено более 2 млрд рублей от физических лиц и в связи с особенностью взимания (отложенный платеж) эта сумма будет еще увеличиваться.