Губернатор Василий Орлов: «Амурская область получит 640 миллионов на благоустройство дворов»

Благодаря программе «1000 дворов» в Амурской области благоустроят 96 придомовых территорий. Фото: Мария ЛЕНЦ

На реализацию программы «1000 дворов» регионам Дальнего Востока будет выделено из федерального бюджета 7 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 27 октября он провел заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Юрий Трутнев обсудил с главами регионов темпы вакцинации от коронавируса, модернизацию социальной инфраструктуры и реализацию проекта «1000 дворов».

Решение создать специальную программу по благоустройству дворовых территорий было принято на VI Восточном экономическом форуме. Благодаря проекту во всех 11 регионах ДФО появятся комфортные пространства для отдыха рядом с домом, где жители смогут гулять, общаться или заниматься спортом. Первые благоустроенные дворы будут сданы в ноябре 2022 года.

- Задача программы - поднять комфортность проживания жителей, создать лучшие условия жизни в Дальневосточном федеральном округе. Надо сделать так, чтобы все выделенные средства привели к строительству требуемого количества дворов, чтобы всё это было сделано в срок, с надлежащим качеством и в тех территориях, где это прежде всего надо жителям, – отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, что список дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, должен составляться прежде всего с учетом мнения жителей. Полпред президента РФ поручил главам регионов провести общественные обсуждения программы «1000 дворов».

- Нужно сделать этот процесс публичным. Разобраться, где это в первую очередь необходимо жителям, – уточнил Юрий Трутнев.

Вице-премьер также дал поручение Минвостокразвития РФ совместно с Минстроем России и регионами ДФО рассмотреть возможность использования типовых проектов, что позволит ускорить работы по благоустройству территорий.

По словам главы Амурской области Василия Орлова, в регионе уже действует программа по инициативному бюджетированию, которая позволяет реализовывать лучшие проекты по благоустройству, предложенные жителями. Программа «1000 дворов» поможет сделать комфортными еще больше общественных пространств.

- Эта программа очень актуальна для Дальнего Востока, ведь комфорт городов напрямую отражается на качестве жизни людей, - подчеркнул Василий Орлов. - В Приамурье уже действует программа по инициативному бюджетированию. Мы собираем заявки с территорий и поддерживаем лучшие проекты средствами в размере 1-2 миллионов рублей. В течение этого года на программу направили порядка 500 миллионов рублей. Решение о программе «1000 дворов» станет развитием той идеи, которую мы уже реализуем, поэтому мы его, безусловно, поддерживаем. Приамурью направят около 640 миллионов, на которые планируется благоустроить 96 дворов.

Подпись к фото: Благодаря программе «1000 дворов» в Амурской области благоустроят 96 придомовых территорий. Фото: Мария Ленц.