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Экономика28 октября 2021 14:08

В МИД России ответили на угрозы США ввести санкции из-за цен на газ

Замглавы министерства иностранных дел Александр Панкин подчеркнул, что РФ соблюдает все контрактные обязательства
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Россия выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Европу

Россия выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Европу

Фото: REUTERS

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин прокомментировал призыв американского конгрессмена Майкла Маккола о введении санкций против России за "провоцирование всплеска цен на газ через ограничение поставок".

"Каким образом Россия инициировала всплеск цен, когда она соблюдала все контракты обязательства? Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения", - заявил РИА Новости Панкин.

Он подчеркнул, что желание одной стороны получать больше газа, чем было оговорено, совсем не говорит о том, что другая стороны что-либо нарушила.

"Вы делали ставку на то, что газ будет стоить три копейки или уйдет в минус, или появится солнечная энергия, которая вообще заменит все, то это ваши расчеты", - отметил представитель министерства иностранных дел РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания "Газпром" полностью выполняет свои долгосрочные соглашения по поставкам газа европейским заказчикам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала. Он поручил нарастить объемы закачки голубого топлива в ПХГ Европы, но только после того, как будут заполнены российские ПГХ.