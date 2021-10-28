Якутский «Квартал труда» станет первым крупным креативным кластером на Дальнем Востоке

Модернизация социальной инфраструктуры в точках экономического роста, ход вакцинации в дальневосточных регионах и реализация проекта «1000 дворов» обсуждались на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

На заседании был рассмотрен вопрос об изменениях в планах социального развития центров экономического роста ДФО. Корректировка планов позволит расходовать бюджетные средства более эффективно и перераспределять сэкономленные средства на дополнительные объекты. Глава Якутии внес предложение о включении в план социального развития проект креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. По итогам заседания было принято решение о поддержке проекта: он получит финансирование в размере 412,9 млн рублей из федерального бюджета.

«Квартал труда» станет первым крупным креативным кластером на Дальнем Востоке, – сообщил Айсен Николаев. - Здесь будут сконцентрированы представители креативных индустрий Якутии, которые будут работать в таких сферах, как анимация, кино, компьютерная графика, фото и видеопродакшн, блогинг, маркетинг и брендинг, дизайн, изобразительное и исполнительское искусство, образование и другие. «В настоящее время подписано более 70 предварительных соглашений о резидентстве в кластере. К 2025 году планируется нарастить их количество до 150, а количество созданных ими рабочих мест – до 1250».

На выделенные федеральные средства будут завершены строительно-монтажные работы, работы по монтажу лифтов, наружной и внутренней отделки, строительство котельной и инженерного обеспечения объекта. Также будет закуплено и уставлено технологическое оборудование для профессиональных студий для производства цифрового контента, концертной и выставочной зон, проведено благоустройство территорий. Планируемая дата запуска «Квартала труда» – апрель 2022 года.

Правительство региона делает ставку на развитие креативных индустрий в республике, в том числе на кинопроизводство и IT-сферу. «За последние два года мы видим серьезнейший прорыв IT-компаний, несомненные достижения кинематографистов на мировом уровне. Это не случайный феномен – отметил Глава Якутии. – Сейчас мы целенаправленно делаем ставку на их развитие, как на отрасли экономики». Следующим шагом в развитии креативной экономики для Якутии станет создание креативного кластера «Квартал труда», уверен Айсен Николаев.

На сегодня креативные индустрии Якутии обеспечивают порядка 2,4% экономики республики. Количество занятых в креативных сферах составляет 8,2%. В декабре 2019 года правительство Якутии утвердило концепцию развития креативной экономики республики до 2025 года, таким образом, Якутия стала первым регионом в России, где подобный документ был принят на правительственном уровне.