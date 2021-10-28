Убийца семьи банкира Яхонтова задолжал банку 77 миллионов рублей

Стало известно, что связывало покончившего с собой Скрипкина и семью убитого в Москве банкира Фото: YouTube

Появились новые детали убийства семьи банкира Яхонтова в Москве. Подозреваемый в жестокой расправе Андрей Скрипкин был задержан в Витебске. В СИЗО мужчина свел счеты с жизнью, но уже сейчас следователям известны детали.

Как стало известно сайту mk.ru, 55-летний уроженец Симферополя Андрей Скрипкин познакомился с Яхонтовым, когда последний занимал пост заместителя управляющего филиалом «Смоленского банка».

Между мужчинами сложились дружеские взаимоотношения. Яхонтов активно «продвигал» Скрипкина как клиента. В итоге последний почувствовал себя настоящим хозяином банка.

Свидетели рассказали следователям, что Скрипкин приходил в отделение банка в Самотечном переулке, как будто кредитное учреждение принадлежало ему.

Он мог после 18.00 потребовать, чтобы все покинули операционный зал. Порой кричал: «Это мой банк!»

В эти моменты Скрипкина сопровождали сам Яхонтов и второй заместитель управляющего Роман Щербаков (сейчас отбывает срок за хищения по тому же делу, по которому сидел Яхонтов).

А потом между приятелями случился конфликт. Скорее всего, из-за денег. Скрипкин оформил на себя огромный кредит, а Яхонтов пообещал списать всю сумму. Скорее всего, мужчины договорились поделить деньги. Но что-то пошло не так и в итоге Скрипкин остался должен банку более 77 миллионов рублей.

Следователи полагают, что мужчина пришел к банкиру, чтобы поговорить про долг. Вряд ли он изначально планировал убивать Яхонтова.

Разговор случился в элитном ЖК на Мосфильмовской в Москве. Но в ходе общения мужчины повздорили, и Скрипкин убил банкира. С его женой Антониной и 8 сыном он расправился после, чтобы не оставлять свидетелей.