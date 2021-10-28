Сечин допустил, что скоро эпоха низких цен на энергию закончится

Игорь Сечин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил скорый конец эпохи относительно низких цен на энергию. Об этом он заявил на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" в рамках ХIV Евразийского экономического форума.

- Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен. Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу, — сказал он.

По мнению Сечина, ситуация с ценами на газ может вызвать дополнительный спрос на нефть в объеме 1 млн баррелей в сутки.

Ранее цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевел примерно на 9% - до 950 долларов за тысячу кубических метров. Отметим, что рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда газ подорожал до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего так же резко упал в цене до 1260 долларов.