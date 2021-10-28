Южнокорейская разведка следит за похудением лидера КНДР Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похудел примерно на 20 килограммов. Об этом стало известно благодаря южнокорейской разведке. Для того, чтобы следить за главой КНДР, страна использует передовые технологии, включая искусственный интеллект.

Как сообщает агентство Рёнхап, информация о похудении Ким Чен Ыны была озвучена на закрытом брифинге, проведенном представителями разведки для южнокорейских парламентариев. Им сообщили, что за сбросом веса лидера КНДР, скорее всего, не стоит никаких проблем со здоровьем - ранее предполагалось, что он болен, поэтому резко похудел.

Отмечается, что рост Ким Чен Ына составляет около 170 см, и ранее, по оценкам экспертов, он весил порядка 140 килограммов. Сейчас его вес составляет примерно 120 килограммов.

Как ранее писал сайт kp.ru, северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе своего выступления по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) призвал руководителей на всех уровнях «служить людям как богу», поскольку именно народ определяет социалистическое строительство в стране.