Первый паспорт с отметкой о гендере "Х" выдали экс-военному ВМС США

Дана Ззиим шесть лет добивался выдачи паспорта с отметкой о гендере "Х" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший военнослужащий ВМС США Дана Ззиим стал первым американцем, получившим паспорт с отметкой о гендере "Х", что расшифровывается как "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью". Этого он добивался шесть лет. Об этом сообщает американская организация по защите гражданских прав Lambda Legal.

"Я чуть не расплакался, когда открыл конверт, вытащил свой новый паспорт и увидел "X", жирным шрифтом проставленную в графе "пол", - заявил Ззиим. - Я также в восторге от того, что другие интерсексуальные и небинарные граждане США скоро смогут подать заявление на получение паспортов с правильным гендерным маркером".

Бывший военный подчеркнул, что испытывает огромное облечение от того, что ему теперь не нужно причислять себя к мужчинам или женщинам, чтобы посетить те или иные мероприятия.

Как заместителя директора некоммерческой организации его неоднократно приглашали на международные конференции, но этого сделать не удалось, так как требовалось указать гендерную принадлежность, а необходимого для этого маркера не прилагалось.

Кстати, в свидетельстве о рождения половую принадлежность Ззиима отметили как "неизвестную", а родители воспитывали его как мальчика.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала выдачу в Соединенных Штатах первого паспорта с отметкой о третьем гендере "X". Как отметила дипломат, подобные прецеденты выглядят чудовищными.