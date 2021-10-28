Гаджет можно приобрести по цене 18,9 тысяч рублей Фото: Пресс-служба "М.Видео-Эльдорадо"

В пресс-службе магазина сети "М.Видео-Эльдорадо" рассказали изданию Lenta.ru, что в России стартовали продажи отечественного смартфона AYYA T1 производства IT-корпорации "Ростех".

Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 6,55 дюйма и разрешением HD+, двойной основной камерой (12 + 5 Мп), восьмиядерным процессором Helio P70 от тайваньской MediaTek и работает на ОС Android 11. Гаджет можно приобрести по цене 18,9 тысяч рублей.

AYYA T1 укомплектован батареей на 4000 мАч с зарядкой по USB-C. В телефоне нет поддержки сетей пятого поколения (5G), но есть два слота под SIM-карты и разъем под накопитель microSD до 128 ГБ.

Среди главных характеристик телефона - функция блокировки камеры и микрофона. Из-за возможности "конфиденциального общения" создатели называют свой продукт "трастфон".

Ранее сообщалось, что специалисты "Ростеха" создали первый опытный образец боевого экзоскелета, оснащённого электродвигателями, который может войти в состав экипировки солдата будущего, передает RT.