Тишковец пообещал москвичам на нерабочих днях иллюзию бабьего лета

Тишковец пообещал москвичам дополнительное бабье лето. И придется оно как раз на "ковикулы". Фото: страница Евгения Тишковца в Facebook.

Погода решила подразнить москвичей. В самый разгар «ковикул» - нерабочих дней, когда на улицу выходить, в общем-то, можно, но совсем не рекомендовано, небесная канцелярия решила устроить иллюзию бабьего лета.

«Инициатива на синоптической карте большей части Восточной Европы уже к вечеру пятницы начнет переходить к антициклону, который с каждым днем, усиливаясь, будет расширяться по площади и застолбит свои позиции на 5 суток», - объясняет происходящее телеведущий и метеоролог Евгений Тишковец.

Иллюзия бабьего лета свалится не только на москвичей, но и на жителей большинства регионов Европейской России. Теплым в эти дни будет даже ветер. Он принесет с юга хорошо прогретые воздушные массы.

Пик этой вакханалии тепла придется на субботу, 30 октября.

«В Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее +5…+7, днем воздух сумеет прогреться до +12…+14», - пишет Тишковец на своей странице в Facebook.

В окрестностях Москвы кое-где будет еще теплее, чем в столице – до 15 градусов со знаком плюс. Такое бывает обычно в конце сентября, но никак не в последние дни октября! Кстати, рекордная температура в этот день была зафиксирована в 1967 году. Тогда на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали +14,5.

Воскресенье будет очень солнечным, но чуть менее теплым, прогнозирует Тишковец. Ночью воздух прогреется до +3…+5, днем до +10…+12.

«С учетом прогноза, 30 октября 2021 года может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года – с момента начала наблюдений за погодой на главной московской метеостанции, оставив позади 1957 год с его +12,4 и 2013 год с +12,3 и уступив только рекорду 54-летней давности», - прогнозирует Евгений Тишковец.

Первая половина первой недели ноября тоже будет приятно сухой, без дождей. Показания термометров начнут медленно ползти вниз. Очень, очень медленно – температура все еще будет отставать от климатического календаря на целых 3 недели.

Кстати, психологи в нерабочие дни гулять разрешают, но только там, где нет других людей! Советы специалистов о том, как эти дни провести интересно и без вреда, читайте здесь.