Спецпредставитель президента РФ заявил о большом числе желающих "жить на халяву" за счет России

Сергей Иванов затруднился ответить, поможет ли переход к углеродной нейтральности найти России новых союзников в мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал о перспективах перехода России к стратегии углеводородной нейтральности. Он затруднился ответить на вопрос о том, как это может повлиять на отношения страны с другими государствами.

"Может быть, наоборот, появится количество государств, которые будут требовать с России новые какие-то уступки, новые полубесплатные поставки энергоносителей, водорода, например", - предположил Иванов, отвечая на вопрос о будущем энергетической сферы.

Как пишет ТАСС, спецпредставитель президента также подчеркнул, что "желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много". Поэтому наверняка говорить о том, как будут складываться отношения с другими странами, нельзя, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.