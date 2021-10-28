«Руспродсоюз» заявил, что запрет на ввоз турецких мандаринов не отразится на рынке России

Из-за того, что турецкому поставщику запретили ввозить мандарины в Россию, оптовая цена на эти фрукты остается стабильной. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Представитель ассоциации «Руспродсоюз»Ирина Нагайцева заверила, что запрет на ввоз в Россию мандаринов из Турции не отразится на их оптовых ценах.

«На данный момент ситуация с ценами на мандарины в опте стабильная. Продажи ведутся в пределах 114-170 рублей за 1 кг в зависимости от объема партии и страны происхождения. Большую часть предложения составляет продукция, завезенная из Турции», - цитирует Нагайцеву ТАСС.

Запрет, выданный одному турецкому предприятию, не отразится на российском рынке – выпадающие объемы смогут заполнить другие поставщики мандаринов из Турции и из других стран, объяснила Нагайцева.

Турция, по информации представителя «Руспродсоюза», - крупнейший поставщик мандаринов на российский рынок. Второе место занимает Пакистан. В пятерке крупнейших поставщиков Марокко, Египет и ЮАР.

Ввоз в Россию мандаринов одного из турецких поставщиков с 29 октября запретил Роспотребнадзор. Это решение в ведомстве объяснили тем, что в мандаринах нашли пестицид «Хлорпирифос» в концентрации, которая превышает максимально допустимую.