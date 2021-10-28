В Киеве введут жесткий карантин с 1 ноября 2021 Фото: REUTERS

В Киеве с 1 ноября вводятся карантинные ограничения, которые соответствуют «красной» зоне. Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Киеве продолжает ухудшаться, и призвал правительство перевести город в «красную» зону карантина.

Согласно объявленным ограничения, ряд заведений можно посещать только с негативным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации от коронавирусной инфекции. К ним относятся рестораны, кафе, отели, спортзалы, управления Пенсионного фонда, а также массовые мероприятия и ТРЦ.

Школы переходят в формат дистанционного обучения, а детские садики работают только при условии вакцинации 100% персонала.

В общественном транспорте ездить смогут только вакцинированные или пассажиры, у кого есть негативный ПЦР-тест.

По данным Worldometers, за весь период пандемии в стране зарегистрировали 2 851 804 случая заражения коронавирусной инфекции. Жертвами инфекции стали 66 204 человека. Выздоровели 2 411 711 пациентов.