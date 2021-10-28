Опрос: 43% россиян пожаловались на возросшую нагрузку после перехода на удаленку

29% опрошенных стали чувствовать себя более комфортно после перехода на удаленный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство россиян пожаловалось на возросшую нагрузку по работе после перехода на удаленный режим работы. Об этом сообщают в пресс-службе "Лаборатории Касперского" после проведения опроса.

Отмечается, что 43% респондентов пожаловались на рост рабочей нагрузки. При чем у 18% он оказался довольно значительным. Только у 24% россиян концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе.

Некоторым, однако, работать из дома нравится больше. 29% опрошенных стали чувствовать себя более комфортно после перехода на удаленный режим. Но еще 32% признались, что находясь вне офиса ощущают себя более тревожно, а 39% даже сильнее устают от такого режима.

Как ранее писал сайт kp.ru, 60% опрошенных россиян признались, что новые меры и ограничения влияют на их привычный распорядок. При этом 23% отметили, что их жизнь с начала пандемии полностью изменилась.