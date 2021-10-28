В Минюсте Польши заявили, что страна не может и не должна платить штрафы, наложенные судом ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава не может и не должна платить штрафов, наложенных судом Европейского союза. Такое заявление сделал министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро в четверг, 28 октября.

«Так же, как любой гражданин, так и польское государство не может поддаваться беззаконию … Идет речь о незаконных наказаниях в отношении "Турова" (шахта "Туров") или случае штрафа за изменения в судебной системе, Польша не может заплатить ни злотого - и не должна», - заявил польский министр.

Напомним, в минувшую среду, 27 октября, суд Европейского союза обязал Польшу каждый день выплачивать по 1 миллиону евро штрафа за отказ приостанавливать действие национального законодательства. Согласно этому решению, платить необоходимо до того момента, пока Варшава не выполнит предыдущий вердикт и не прекратит работу Дисциплинарной палаты польского Верховного суда.

В Минюсте Польши назвали это шантажом и узурпацией, а заместитель министра юстиции Марчин Романовский заявил, что республика должна игнорировать решения суда ЕС, вмешивающегося во внутренние дела страны. Как писал сайт kp.ru, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, назвал негодование поляков по этому поводу наигранным.