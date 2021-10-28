В Европарламенте рекомендовали лишить экс-мэра Риги Нила Ушакова депутатского иммунитета

Нил Ушаков Фото: соцсети

Комитет по правовым вопросам Европейского парламента рекомендовал лишить депутатского иммунитета бывшего мэра Риги Нила Ушакова иммунитета от уголовного преследования.

Как передает местное агентство LETA, окончательное решение о лишении экс-главы города депутатской неприкосновенности примет Европарламент, который рассмотрит данный вопрос в ноябре.

Ранее административный окружной суд отклонил жалобу депутата Европарламента Нила Ушакова на его отстранение от должности мэра Риги, которое произошло весной 2019 года.

Напомним, отстранить Ушакова с поста главы латвийской столицы хотели еще с начала 2019 года. В мае 2019 года политик заявил о своем уходе с занимаемой должности. Он отметил, что в ближайшее время будет выбран новый мэр, который продолжит дела, начатые еще в 2009 году. Однако указал, что продолжит борьбу в суде за то, чтобы доказать, что отстранение было противоправным.