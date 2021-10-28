Доктор Мясников заявил, что бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что бесконтрольное лечение коронавирусной инфекции может повысить смертность.

По словам специалиста, бороться с повышенной температурой нужно "парацетамолом, обильным питьем, куриным бульончиком и постельным режимом". Люди же начинают бесконтрольно принимать различные таблетки, отметил Мясников.

- А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 40 096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 8 440 человек. На втором месте Санкт-Петербург, в котором за тот же период выявили 3 186 заболевших, на третьем Московская область – там за 24 часа инфицировались 2 639 человек. Таким образом, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 8 392 697.