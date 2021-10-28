МВД РФ предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный сбыт метанола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел России предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части наказания за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола, указывая на необходимость привлекать к уголовной ответственности за незаконный сбыт и хранение метанола. Об этом говорится в материалах ведомства.

«С целью противодействия сложившейся криминогенной обстановке в указанной сфере, минимизации рисков употребления населением метанола и содержащих его жидкостей под видом пищевой алкогольной продукции полагаем целесообразным принять меры», - приводит ТАСС материалы министерства.

В министерстве предлагают внести дополнительные меры ответственности за незаконное производство, хранение, а также сбыт или перевозку метанола и содержащих его жидкостей, «а равно их использование в целях изготовления продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей».

Напомним, днем ранее, 27октября, начальник управления «Т» МВД РФ Олег Ким в ходе заседания комитета Государственной думы по экономической политике предложил регулировать оборот метанола на фоне случаев массового отравления некачественным алкоголем. На данный момент оборот вещества никак не регулируется.