В Ставрополе в помещении пункта выдачи заказов одной из торговых сетей произошел пожар

Пожар мог случиться из-за короткого замыкания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Инцидент произошел 27 октября 2021 года, на улице Ленина, 200 в Ставрополе. Там в помещении пункта выдачи заказов одного из интернет-магазинов произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

- По прибытию на место было выявлено горение кондиционера, - говорится в сообщении.

Возгорание потушили еще до прибытия сотрудников регионального МЧС, сообщает Newstracker.ru. Его причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на дороге Кочубеевского района Ставрополья загорелся грузовик, который перевозил семена подсолнуха. На место происшествия прибыли спасатели, потушили возгорание, и груз, высыпавшийся на проезжую часть, не успел загореться. Пострадавших в результате происшествия нет.