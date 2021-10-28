Россия готова поделиться с Белоруссией опытом борьбы с киберпреступлениями

Россия предложила Белоруссии помощь в борьбе с киберпреступностью. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в четверг, 28 октября, во время рабочей встречи с генеральным прокурором Белоруссии Андреем Шведом в Минске предложил поделиться с Белоруссией опытом борьбы с киберпреступлениями.

«Особую озабоченность вызывает широкое использование Даркнет... Актуальной остаётся проблема контроля за виртуальными активами, установление источников их происхождения... По белорусским запросам о правовой помощи мы также видим, что эти проблемы актуальны и для вас. Готовы поделиться с вами нашим опытом в данной области», - цитирует Краснова Интерфакс.

Российская прокуратура уже реализовала комплекс мер против правонарушений на рынках криптовалюты. Игорь Краснов отметил и другие направления борьбы с преступностью в сфере высоких технологий, по которым возможно сотрудничество с белорусскими коллегами.

«Хочу сказать, что ежегодно в России растёт количество кибератак, случаев онлайн-мошеничества. Не говорю уже о вполне реальных угрозах экстремистких террористических организаций, которые активно используют безграничные практически бесконтрольные возможности глобальной сети интернет», - сказал генеральный прокурор РФ.

Ранее Александр Лукашенко попросил Генерального прокурора России Игоря Краснова, подключиться к расследованию дела о геноциде белорусского народа в годы Второй мировой войны.