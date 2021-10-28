Илон Маск заявил, что доставит человечество на Марс за свой счет

Генеральный директор компании "Тесла" Илон Маск Фото: REUTERS

Генеральный директор компании "Тесла" Илон Маск раскритиковал предложение о введении в США так называемого "налога на миллиардеров". Он пока не прописан в законодательстве, однако дипломаты настаивают на его появлении, чтобы облагать налогами рост их состояния.

Журналист газеты Washington Post Кристиан Девенпорт прокомментировал эту инициативу в Twitter, написав, что после введения "налога на миллиардеров" на выплаты, которые бюджет получит от Илона Маска, можно доставить всех людей на Марс.

Глава "Теслы" подтвердил это, ответив на публикацию.

"Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал Маск.

Как ранее писал сайт kp.ru, после публикации очередного финансового отчета, а также благодаря контракту, подписанному "Теслой" за один день личное состояние Илона Маска увеличилось на 41 миллиард долларов. Таким образом, он стал самым богатым человеком в мире - его состояние насчитывает почти 300 миллиардов долларов.