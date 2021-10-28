Боррель: ЕС не может компенсировать Молдавии разницу между стоимостью газа и ценой, предлагаемой "Газпромом"

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейский союз не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром». Такое заявление в четверг, 28 октября, сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Молдавия.

При этом Борррель сообщил, что выделенные Еврокомиссией 60 млн евро для Молдавии должны быть направлены на помощь населению, которому предстоит зимой оплачивать счета за энергию.

«Эти деньги позволят правительству Молдавии поддержать наиболее уязвимые группы населения в условиях энергетического кризиса и приближающейся зимы», - заявил он, отметив, что эти деньги не помогут решить газовую проблему республики.

Напомним, двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу закончились безрезультатно. Россия предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, а Молдавия настаивала на цене в два раза ниже рыночной.

Как писал сайт kp.ru, 22 октября парламент Молдавии принял решение о введении в республике режима чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в стране. Кроме того, из-за нехватки природного газа временно был потушен Вечный огонь на главном мемориале в Кишинёве.