Президент Армении сообщил, что отправлял Путину письмо о картах с азербайджано-армянской границей

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что отправлял российскому коллеге Владимиру Путину письмо о картах, где указаны границы советского времени между Азербайджаном и Арменией.

- После войны (в Карабахе в 2020 году) я написал Владимиру Владимировичу (Путину) письмо, потому что я знал, что эти карты хранятся в РФ. Я не знал, конкретно где они хранятся. Если в Генеральном штабе (ВС РФ), то в Генеральном штабе, — сообщил он в интервью РБК.

Он отметил, что у стран общая история и решать этот вопрос без России «невозможно».

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президенты Азербайджана и Армении высоко оценили действия российских миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе вдоль Лачинского коридора.