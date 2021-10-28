Минздрав Израиля одобрил схему въезда привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 28 октября, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало правила въезда в страну с 15 ноября иностранных туристов, привитых вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как уточняется в схеме въезда допускаться будут иностранцы, «привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки», а также «вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации».

В пресс-службе ведомства отметили, что иностранные граждане не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне по угрозе распространения коронавирусной инфекцией, в течение 14 дней до момента въезда в Израиль. На данный момент Министерство здравоохранения не опубликовало новый список «красных» стран.

Напомним, в минувший вторник, 27 октября, Россия и Израиль обсудили вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 на уровне глав министерств здравоохранения. Переговоры Михаила Мурашко и Ницана Горовица прошли в телефонном формате.